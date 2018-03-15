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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ele alındı.

Mülteci konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in, Türkiye ile Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yineledikleri telefon görüşmesinde, yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret edildi

Görüşmesinde, terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği vurgulandı.

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