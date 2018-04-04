Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret edip dua etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 21. vefat yıldönümü nedeniyle, Beştepe'deki kabrini ziyaret edip dua etti.
- DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü nedeniyle Beştepe'deki anıtmezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Türkeş'in mezarına su döktükten sonra dua etti. Erdoğan'ın ziyaretine merhem Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Erdoğan ziyaret esnasında vatandaşlarla da sohbet etti.
TÜRKEŞ'E DUA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 21. vefat yıldönümü nedeniyle, Beştepe'deki kabrini ziyaret edip dua etti.
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