Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör konvoyu Afrin’e giremedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "FETÖ'yü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız." dedi.

FETÖ'nün Türkiye ve Makedonya için ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazıma noktasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorunu ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Burada hiçbir tereddüt söz konusu değil. Zaten biz anayasal ismini ilk tanıyan ülke olduk. Bugün neredeysek bundan sonra da yine aynı yerde olacağız. Türkiye diplomaside hiçbir zaman ikircikli tavır takınmamıştır. Biz kararımızı verdikten sonra artık ölürüz, oradan bir daha dönmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi.

Afrin'e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplarla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gerek Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde, bu konularda zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler." şeklinde konuştu.