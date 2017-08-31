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Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarınıziyaret etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı'nın antrenmanını izleyen Erdoğan, daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Tenzile-Ahmet Erdoğan ile Hayriye-Cemal Gülbaran'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, mezarlık çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ve gazetecilere iyi bayramlar diledi.

Korumalar tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.

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