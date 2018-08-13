Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayar'ı hastanede ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evindeki tadilat çalışması sırasında yaralanan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar'ı, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti