Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u kabul etti

<p> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 40 dakika sürdü. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de hazır bulundu.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.