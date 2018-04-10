Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti Polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gösteri yaptı.