Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti

<p> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, polis ekipleri gösteri yaptı</p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/10/100420181553250980180_3.jpg' style='float: right; height: 424px; width: 630px;' /> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/10/100420181553330988427_3.jpg' style='float: right; height: 410px; width: 630px;' /> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/10/100420181553420985070_3.jpg' style='float: right; height: 413px; width: 630px;' /> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/10/100420181553510983522_3.jpg' style='float: right; height: 427px; width: 630px;' /></p>
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