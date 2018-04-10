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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti

Polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gösteri yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, polis ekipleri gösteri yaptı

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