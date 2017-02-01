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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.30'da Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 19.30'da Başbakan Binali Yıldırım ile Beştepe'de görüşecek.

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