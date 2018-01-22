Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
- İHA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya’da tedavi gören Baykal’ın kızı Aslı Baykal’la bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Antalya Milletvekili Baykal’a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih’teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.
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