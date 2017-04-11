Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben gidip gavur topraklarında esir hayatı yaşayamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında üniversiteli öğrencilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, "Vatan topraklarında ölmek varken, o gavur topraklarında esir yaşayamam dedim" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin önemli açıklamaları;

ERKLER BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şunu çok iyi kavramamız lazım. Kuvvetler ayrılığı prensibinde Yasama Yürütme Yargı erkleri var. Tek adam denildiği zaman Yasama Yürütme Yargı'yı bir kişi almış yönetiyor algısı olur ama burada öyle bir şey yok. Burada sadece yürütmenin bir kişide toplanması o da Cumhurbaşkanı'dır. Şu anda bir çift başlılık var. Cumhurbaşkanı var Başbakan var. Örneğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk malum hem CHP'nin genel başkanı idi hem de ülkenin Cumhurbaşkanı idi. İsmet İnönü de aynı şekilde. Acaba şu anda partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'dir diyen Kılıçdaroğlu o dönemin tek adamlığından bahsediyor mu hayır. Şu anda Cumhurbaşkanı var Başbakan var. Başbakan hem bir parti genel başkanı hem başbakan. Tek adamlık ifadesi kullanılıyor mu kullanılmıyor. Güçlendirilmiş bir başkan olacak şimdi ve onun yanında güçlendirilmiş yasama organı ve aynı şekilde güçlendirilmiş bir yargı olacak. Bunların birbiriyle ilişkisi bağlantısı olmayacak.

İLLERİMİZİN ADİL TEMSİLİ İÇİN 600 VEKİL ŞART

Temsilde adalet için 600 vekil şart. Dünyanın pek çok ülkesinde bu sayı 700'lere binlere çıkıyor. Türkiye 80 milyon milletvekili sayımız 550, 143 bin kişiye bir vekil düşüyor. Bunların hiç biri ile mukayese edilemeyecek derecede Türkiye temsilde adalette tam olarak temsil edilmiyor istiyoruz ki bunu biraz dengeleyelim. Hem illerin temsili noktasında adil olsun hem de bütün bunlarla beraber öyle iller var ki mesela İstanbul 120-130 bin kişi ile bir vekil çıkarırken öyle illerimiz var 10-15 bin kişiyle bir vekil çıkarıyor. Bu adil değil. Bunu neyle getireceğiz yeni düzenleme ile getirmiş olacağız.

CHP, AKLA HAYALE GELMEYECEK PROJELER ÖNERİYORDU

Benim Belediye Başkanlığım döneminde Mehmet Ali Birand ile toplantı yaptık. Öğrencilerimiz aynı şekilde sordular ben cevapladım. O zaman ilk defa siyasetten İstanbul'a belediye başkan adayı oluyorum. Bir çok konuda soru sordular ben de yanıtladım. Yine burada yaptık programı. Arşiv görüntüleri olsa da keşke görseniz. Bir iki yılda biz İstanbul'u çöp dağlarından, hava kirliliğinden kurtardık. Doğalgazı katlayarak bir milyon 250 bine çıkardık. Bu da İstanbul'u ciddi anlamda rahatlattı. Su konusunda İstanbullu evinde çeşmeler akmadığı için tabi ben CHP'den aldım İstanbul'u o zaman CHP'li başkan nasıl su getireceğini bilmiyordu. Bomba atarız yağmur bulutlarına gibi akla hayale gelmez projeler uyduruyorlardı. Hatta bir ara Yalova'dan su getiririz diyorlardı.

BUNLAR SİYASETİN UZLAŞMA BOYUTUNDA YOKLAR

Yeni anayasa sözü verenler yeni adım attılar mı, hayır. 60 Maddeye kadar gelindi bunun üzerinde arkadaşlarımız çalıştı mutabık kaldılar fakat son anda CHP geri vitese taktı hayır dedi. HDP'yi söylememe gerek yok. O dönemde MHP ile bu konuları arkadaşlarımız yine görüşmeye devam ettiler. Fakat illa 4 partinin katılması gerekir katılmazsa biz yokuz dediler. Zaten 4 partinin görevlendirdiği kişiler bu çalışmayı yaptı niye uzatıyoruz gelin onlar paraf ettiler ön çalışmayı yaptılar biz de onayları verelim ve bu işin ilk etabı olan 60 maddeyi geçirelim. Maalesef, siyasetin uzlaşma boyutunda bunlar yoklar.

SİYASETİN O DAYANIŞMA DİLİNİ ÖZLÜYORUM

60 Madde paraf edildiği halde maalesef tıkandı ve yeniden seçim süreçleri başladı Kasım olayı Haziran olayı bu süreçleri yaşadık. Keşke Türkiye o süreçleri de yaşamamış olsaydı. Bu ülkenin yönetiminde zaman kaybına tahammülümüz yok. Yalnızlıktan bahsedince o şurada; ben siyasetin o dayanışma dilini özlüyorum. Batı dünyasını biraz bilirim. Gerek belediye başkanlığım dönemim gerekse şurada 12 yıl başbakanlık ondan sonra 2-2,5 yıl Cumhurbaşkanlığı dönemi bütün dünyayı büyük oranda dolaştım buralarda neler oluyor bunu gören bilen birisiyim. Bütün bunları görünce bunlarda bir mutabakat dilinden anlayış var.

18 MADDEYİ İNANIN OKUMAMIŞ, BİLMİYOR

Şimdi iş geldi Sayın Başbakanımız ile Sayın Bahçeli üzerinde çalıştı ve 18 madde ile iş bağlandı. Gönül arzu ederdi ki burada CHP de olsun ama olmadı. Bu 18 madde ile şimdi milletimizin karşısına çıktık. Milletimizin karşısında bu anlatılıyor mu maalesef anlatılmıyor. Zira CHP'nin başındaki zat 18 maddeyi okumamış inanın bilmiyor. Böyle siyaset olmaz ki. Gönül arzu ederdi ki o mutabakatta beraber olmaktı. Yalnızlık noktası buydu. Yoksa benim yol arkadaşlarımla sıkıntımız yok inşallah da ölene kadar beraber olacağız.

O GÜNLERDEN DERS ALMAMIZ LAZIM

Çok acı ama buradan (Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü iken çıktığı Savaş Ay'ın programına atfen) ders almamız gerekiyor. Ben Bolu'da sabah namazını kıldık, Ankara'ya doğru gidiyoruz. Orada bir kargasekmez diye bir yeri var. Tabi sabah namazının ardından da buz tutmuş bizim aracımız kaymaya başladı dönüyoruz ve bariyerlere vurduk o andan itibaren karşıdan gelen otobüsü gördüm ve o otobüse vurduğumuzu hatırlıyorum ondan sonra bayılmışız. Hemen bizi aldılar en yakın yer Düzce, oraya götürdüler. Orada bize müdahale edemediler. Ambulans yok bir serum verip van tipi araçla gönderdiler. Arkadaşlarımızdan en iyi olan serumları elinde tutuyor hemşire de vermediler bize. Devlet hastanesi bize sordu siz memur musunuz işçi misiniz daha kendimize hayal meyal geliyoruz İşçi olduğumuzu öğrenince 'Sizi kabul edemeyiz' dediler ve bizi oradan SSK'ya götürdüler. Bütün bu olaylardan sonra arkadaşlarıma hep şunu söyledim Türkiye'nin 4 ana sorununu çözmemiz lazım eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bunları çözüp Türkiye'yi yükseltmemiz lazım.

Biz bütün hastaneleri birleştirdik. Şu anda devlete ait kurumlardaki hepsini bir çatı altında topladık bununla da yetinmedik özel sektör vakıf hastaneleri vs teşebbüs olursa onlarla da SGK anlaşmalar yapar ve anlaşmalar suretiyle oralarda da tedavi olabilirsin. Bunun da önünü açtık. Derdimiz benim vatandaşım orada çektiği o çileleri çekmesin dedik. Gelsin istediği yerde tedavisini olsun dedik.

SEDYE DÖNEMİNİ KAPATIYORUZ, ARABALI SEDYEYLE TAŞINIYOR ARTIK

Şimdi sedye üzerinde gitmek yok. Araba sedyeye alıyorlar yeni yaptığımız şehir hastanelerinde onunla götürüyorlar. Benim vatandaşım buna layık. Benim vatandaşıma bu çok değil ki.

BATIYI KUDURTAN BU

Düşünün o zaman ambulans yok kendi elemanı ölmüş gönderecek ambulans yok. Şu anda biz helikopterle paletli ambulanslarla kar kışta dağlara tırmanıyoruz. Jet ambulanslarımız var buralara böyle durup dururken gelmedik. Bunlar modern bir ülkenin hamdolsun yakalamış olduğu bir hedeftir. Türkiye şu anda bu hedefi yakalamıştır. Batıyı kıskandıran, sinirlendiren kusura bakmayın kudurtan bu.

KANSER İLAÇLARININ BEDELİNİ DEVLET ÖDESİN

Sayın Başbakan'la da konuştuk. Kanserde ithal ilaçların bedelini devlet olarak ödeyelim dedik.

TÜRKİYE'DE KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA İYİ YALAN SÖYLEYEN YOKTUR

(Kılıçdaroğlu'nun havaalanındaki görüntüleri) Bunun izahı hakikaten çok kolay. Siz diyorsunuz ki biz de oradaydık. On binler o gece oradaydı ben Marmaris'ten çıkarken önce Facetime'da duyuru yaptım, bütün halkımı meydanlara çağırdım. Orada bir kurnazlık daha yapıyor işi gücü odur zaten Türkiye'de onun kadar iyi yalan söyleyen yoktur. Diyor ki beni haberdar etseydi diyor ben de orada onu beklerdim diyor. On binler orada kendisi ise VİP'te duruyor. İlginç olan şu VİP'te tanklar var. Işıldaklı bir araç geliyor 23:15'te onu alıyor ve Bakırköy'e gidiyor. Daha sonra bugün bir köşe yazarı diyor ki kendisinin ifadesi o da otellerde yer bulamamış.

NEREYE İNECEĞİMİZE HAVADA KARAR VERDİK

Damadım eşim kızım torunlarım hep beraber oradan çıktık ve Dalaman'a ulaştık bizden önce meğerse Dalaman'a gelmişler bizim uçağı incelemişler. Fakat çok ilginç şeyler oluyor uçağa girip bakıp çıkmışlar. Bizim haberimiz yok bundan. Biz indik hemen uçağa geçtik daha sonra öğrendik ki bunların gelip gitmesi hani Hira Mağarası'ndaydı mağaranın kapısını örümcek ağı örüyor ve gelenler buraya kimse girmiş değildir deyip müşrikler geri dönüyor. Bunlar da gelip uçağa bakıp gitmişler. Hedef saptıracağız ben pilota Ankara mı İstanbul mu söylemiyorum. Son anda sana söyleyeceğim ortadan git dedim. Kulenin işgal altında olduğunu öğrendik ve İstanbul'a karar veriyoruz. Pist karanlık o anda tabi. Pilot dedi pist karanlık dedi inemez misin dedim inerim ama riskli dedi. Nedir risk dedim tank otobüs koymuş olabilirler. Dedim bizim uçağımız kısa mesafede hemen havalanabilen bir uçak. Pistin üstünde bir uçarsın bakarız ona göre hareket ederiz. Siz dedi bunu söyledikten sonra ben inerim dedi. Hemen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa bey ile irtibat kurduk uçakta ve dedi ki Kule'yi hemen kurtarırız .Hemen orayı boşalttılar. Pist aydınlatıldı hemen tank falan da yoktu hemen indik ve Devlet Konuk Evi'nde bizi bekleyen tüm vatandaşlarımızın arasına karıştık.

"BEN GİDİP GAVUR TOPRAKLARINDA ESİR HAYATI YAŞAYAMAM"

"(15 Temmuz gecesi) Otel sahibi arkadaşımız, 'Benim hızlı bir yatım var. Buradan sizi yakın adalara götürebilirim.' gibi bana bir teklif de yaptı. Dedim ki 'Serkan, bak' dedim; 'benim vatan topraklarında ölmem varken, ben gidip gavur topraklarında, orada esir hayatı yaşayamam."

SEÇİMDEN SONRA ŞİİR CD'Sİ ÇIKARTMAYI ARZULUYORUM

Benim şairliğim yok, şiir yazarlığım yok ama kailliğim var yani iyi şiir okurum öyle diyorlar. Bir kaset doldurdum cezaevine girmeden önce o zaman kaset vardı 1,5 milyon sattı. Onu da o zaman ben bir vakıfa hibe etmiştim. Şimdi teklifler gelmeye başladı. Bu seçimden sonra şöyle bir CD yapsak diye dedim önce seçim bitsin bittikten sonra onu yaparız dedim. Yani Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmaz diye bir derdim yok. Seviyorum şiiri bunu özellikle okuyarak da bütün gençlerle ve halkımla paylaşmak istiyorum. Hanım kardeşimizin de ifade ettiği terörle mücadelede iç savaş biraz fazla olur iç savaş demeyelim, Türkiye iç savaşın içinde olan bir lüke değil, terörle mücadele eden bir ülke. Şu anda ağırlıklı olarak PKK DEAŞ bunlarla bir mücadelemiz var yurt içinde ve şu ana kadar 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik.

TERÖRLE MÜCADELEMİZ TÜM KOLLARDAN DEVAM EDİYOR

Bir şehidimiz bizim varsa onlardan en az 5 tane etkisiz hale getirdik. Bu mücadeleyi şu anda bu şekilde sürdürüyoruz ve bunu bütün güvenlik güçlerimiz yakalamış durumda. Yurt dışında da PYD, YPG bunlarla bir mücadelemiz var. Geçmişte biz Esed ile dosttuk ailece görüşüyorduk ama o zaman böyle bir şey yoktu. Şimdi de Kılıçdaroğlu onun dostu. Biz onlarla ipi koparınca bu defa Türkiye'den Kılıçdaroğlu bütün ekiplerini başka bazı kuruluşlar da onlar bağları kurdu. Şu anda geldiğimiz noktada ise biz Münbiç'e gir diyor, Rakka'ya gir diyor. Belli ki 5 koyun yönetmemişsin. Biz şu anda 53 tane Gaziantep'te bizim vatandaşımız şehit edilince hani bir kına merasiminde onlar şehit edildiği anda ziyarete gittim yaptım bütün ailelerini hastanede yaralıları falan gördüm döner dönmez arkadaşları topladım dedim sabredecek halimiz yok kimseyi de beklemiyoruz ve Cerablus'tan ilk müdahaleyi yapacağız dedim.

MİLLETVEKİLİMİZ VAR MI YOK MU BAKMADAN YATIRIMLARIMIZI YAPTIK

Olayı şöyle ele alalım. Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık vs. Tarafsızlık konusunda partili olmak sizin tarafsızlığınız için bir engel değildir. Ben 12 yıl başbakanlık yaptım. Ben başbakanlık yaparken partinin genel başkanı idim taraflı mı oldum? Yatırımları yaparken burada CHP'liler var buraya yapmayalım. Köprü yaparken CHP'liler HDP'liler geçemez diye bir kayıt mı koyduk asla. Hakkari'ye biz havalimanı yaptık. Iğdır'a yaptık, Muş'a yaptık Kars'a yaptık. Milletvekilimiz olsun olmasın buna bakmadık. Bizim için geçerli olan tek vatan. Bunların derdi başka. Şimdi benim partime dönme imkanım doğuyor. Biri partime dönebilirsin diyor, bir diğeri de HSYK ile ilgili şu anda 30 gün içinde atamalar yapılacak ki bunların tarafsızlık falan diyorlar ya TBMM şu an itibari ile bir tane mesela HSYK'ya üye gönderemez ama şimdi 7 tane üye gönderiyor. 4 tane Cumhurbaşkanı olarak ben göndereceğim bir de Adalet Bakanı ve Müsteşar ile sayı 13'e geliyor. Böyle bir tablo içerisinde yasama organı yok edildi diyor, nerede yok edildi? Bugüne kadar elinde olmayan imkanlar veriliyor.

YENİ SİSTEMDE GENSORU BELASI YOK

Yeni sistemde patinaj olmayacak kararları verirken ikide bir gensoru belası ile parlamentoda karşı karşıya kalmayacağız. Böyle bir parlamentoda milletvekillerinde bakanlarda moral kalır mı? Biz göreve geldik bizi sıkıntıya sokan en büyük sorun IMF idi. Türkiye'yi adeta IMF idare ediyordu. Dedik ki hayır böyle bir şey olamaz. Dedim ki bakan arkadaşlarıma da kusura bakmayın gereken cevabı verin böyle bir şey olamaz. Onlar verdikleri paranın hesabını sorsunlar. Biz bunlara borç taksidini ödediğimize göre mesele bitmiştir. Biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardı, 2013 borç bitti. Bizden borç istediler verelim dedik sonra vazgeçtiler.

Evet ile Türkiye'ye gelecek sermaye daha da artacak. Çünkü biz halkımızı seviyoruz halkımız da bizi seviyor.

NET SÖYLÜYORUM, ALMANYA TERÖR YUVASI HALİNE GELMİŞTİR

Hollanda olayı basit bir olay değil, Almanya olayları basit bir olay değil. Almanya bizim Almanya'da yaşayan 3 milyon vatandaşımıza saygısızlık yapmıştır, bize saygısızlık yapmıştır. Bu kadar münasebetlerimizin ileri derecede olan bir ülkenin bu saygısızlığı yapması yenilir yutulur değil. Almanya net söylüyorum teröre yardım ve yataklık yapıyor. Nazi diyorum bozuluyorlar ama sen bunu yapıyorsun. Sen teröristi besleyeceksin barındıracaksın ben sana 4 bin 500 dosya vereceğim bakmayacaksın bile bunlara sonra gelip benden bir ajanı isteyeceksin.

ALMANYA SANDIKLARINDAN GEREKEN CEVABI ALACAKLAR

Bu ajan teröristi rezidansta saklıyorlarmış. Teslim oldu ve yargılandı tutuklandı. Tutukluluk süreci devam ediyor şu anda. Düşünebiliyor musunuz çifte vatandaş Alman ve Türk bunu bu denli savunuyor. Ben senin ülkende 4 bin 500 dosyayı veriyorum niçin bunları bir an önce yargılayıp da bize vermen gerekenleri vermiyorsun? Bunlar PKK'lı terörist. Hakkımda çirkin açıklamalarda da bulunuyor sen bilirsin. Oradakilerin hepsi Türk düşmanı hepsi Türkiye düşmanı. Ben inanıyorum ki benim vatandaşlarım inşallah oylarını kullandılar ve inşallah Almanya sandıklarından da onlar gereken cevabı alacaklar.

ÖNCE HADDİNİ BİLECEKSİN

Benim Bakanımı kendi aracına kilitlettiler. Bakanların dokunulmazlıkları var. Sen bu bakanla bir daha nasıl görüşeceksin. Orada atını itini orada bizim vatandaşlarımızın üzerine salıyorsun bunu kabullenmek mümkün değil. Onun için 16 Nisan'dan sonra oturacağız değerlendirmelerimizi yapacağız ve sonrasında da tabi bir karar vereceğiz. Ben biliyorsunuz AB noktasında 14 yıl önce çok daha farklı bir kanaatteydim. 14 yıl içinde pek 15 ülkeyi dolaştım. Seçilmiş bir partinin başkanı olarak ve iyi bir oyla seçilmiş bir partinin başkanı olarak gittim. Batı maalesef o anlayışından çok uzaklaştı. Samimi değiller dürüst değiller. Hollanda, Avusturya, İsviçre. Parlamento önüne benim resmimi asmışlar ve yazmışlar pankarta 'Erdoğan'ı öldür' bir dakika ya sen kimi öldürüyorsun? Önce haddini bileceksin. Ölüm kimi ne zaman yakalar bilinmez belki sizler bizden önce ölüp gideceksiniz. Bizim bu performansımızı onların bu tehditleri düşüremez.

16 Nisan sonrası AB konusu kesinlikle masaya yatırılmalıdır.

GENÇLERLE BULUŞACAĞIZ DİYE SPOR GİYİNDİM

Bugün buraya farklı gelecektim ama gençler dedim şimdi spor gelir ben de hemen eve gidip spor giyindim öyle geldim.

SENEGALLİ ÖĞRENCİ'DEN ERDOĞAN'A: SİZİ DÜNYA LİDERİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Senegalli Öğrenci: 2012 yılında Konya'da İHL'ye başladım ve bu binada da Tıp Fakültesi 1. sınıf okuyorum. Çok gururluyum, Allah razı olsun. Benim tavsiye olarak sizden bizim buradan alacağımız iyi bir eğitim sonrası ülkemize dönmeyi planlıyoruz ve iyi hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Sizi bir dünya lideri olarak görüyoruz. Belki Türkiye sadece Cumhurbaşkanı olarak görebilir ama bizim dualarımız her zaman sizinle. Siz durmayın yolunuza devam eden bizler arkanızdayız inşallah. Biz ülkemize iyi hizmet vermek istiyoruz. Dolayısıyla sizden bu kadar başarılar elde etmiş bir Cumhurbaşkanı olarak bize ülkemizde iyi hizmet etmemiz için ne tavsiye edersiniz?

SİZİ TÜRKİYE'NİN MİSYON ŞEFİ OLARAK GÖRMEK İSTERİZ

Burada gerçekten başarılı bir doktor tabi okuduğunuz yer çok anlamlı bir yer. Malum İsmiyle müsemma olan bir yerde okuyorsunuz. Ülkenize döndüğünüzde orada gerçekten tıp alanında inşallah Senegal halkına en güzel şekilde hizmet etmeniz bizim için en önemli o ülkeye vefa borcunu sizler eliyle yerime getirmemiz olur. Senegal'e ben 3 kez gittim. Orada Türk yatırımcılarımızın güzel yatırımları var. Senegal de her geçen gün gelişiyor. İnanıyorum ki daha iyi günleri yakalayacak. Şimdi orada bize güzel de bir yer verdiler büyükelçilik binamızı yapacağız. Sizleri inşallah kendi alanınızda başarılı çalışmalar ve adeta Türkiye'nin bir misyon şefi olarak görmek isteriz. Siz orada bizleri Türkiye'yi anlatın bize yeter. Tüm ailenize ve akrabalarınıza da bizden selam gönderin inşallah.

ANNENİN KADRİNİ KIYMETİNİ BİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

Analık vasfı bizleri bu noktaya getiren vasıftır. O analar olmazsa bizler bugüne gelir miydik? Olmazdık, ben anacığımın ayaklarının altını öperdim. O çekerdi ya anne niye çekiyorsun dediğimde de bir dur da derdi. Ya anne orada cennet var bak Sevgili Peygamber efendimiz ne diyor 'Cennet annelerin ayakları altındadır diyor, babaların ayağının altında demiyor' dediğimde yine çekerdi. Anne bu kadar kıymetli bir varlık. Bunun kadri kıymetini bilmeyen zalimler var. Bütün bunlar da bir yerde yine eğitimle alakalı. Eğitim alanlardan bunu yapanlar yok mu onlardan da var. Yine de manevi eğitim çok önemli. Bu eğitim ile birlikte annenin kadrini kıymetini bilmek çok önemli.

1 milyon tiraj elde eden ilk albümü Erdoğan, cezaevine girmeden önce çıkarmıştı. Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmede Mektup', Erdem Beyazıt'a ait 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair', İbrahim Sadri'nin 'Bizim Yaşadığımız' gibi şiirleri seslendiren Erdoğan'ın yeni albümde hangi şiirlere yer vereceği merak konusu.

ŞEHİT AİLELERİ DUL VE YETİMLERE VERİLME ŞARTI KOŞMUŞTU

'Bu Şarkı Burada Bitmez' albümü İskender Ulus'un Ulus Stüdyoları'nda hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın albümün gelirini düşünce suçlularına bağışladığını anlatan İskender Ulus, 'Elimde halen 80 bin adet kaset var. Albümden elde edilecek gelirin üçte birinin Türkiye Yazarlar Birliği vasıtasıyla şehit aileleri dul ve yetimlerine verilmesini şart koştu. Cumhurbaşkanımız albümden bir kuruş gelir almadı' ifadelerini kullanmıştı.