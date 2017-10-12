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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kabile devleti değiliz. Biz size muhtaç değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de valilere hitap ettiği konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de valilere hitap ettiği konuşmasında, "Biz kabile devleti değiliz. Biz size muhtaç değiliz. Biz sizden paramızla silah istediğimizde 'kongre' diyorsun ama terör örgütüne ücretsiz silah veriyorsun. Niye, "Türkiye'yi güneyden kuşatalım" diye. 
 
Bunlar bizi herhalde görmez, sağır, böyle zannediyorlar. Öyle alışmışlar çünkü ama böyle bir Türkiye yok artık. Uluslararası rekabette de yerini alacak bir Türkiye'yiz. Bunun köşe taşları da sizlersiniz. Sizler dik durusanız bunlar, buralarda en ufak bir cirit atamazlar. Tüm piyonları ile yıllardır besledikleri lejyonerleri ile bunlar üzerimize geliyorlar, gelecekler ama biz sağlam duralım." ifadelerine yer verdi.
 

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