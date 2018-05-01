Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın Buhara şehrine geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'CAN' ile TSİ 09.30'da Özbekistan’ın Buhara şehrine geldi.
- AA
Erdoğan, Özbekistan temasları kapsamında başkent Taşkent’ten Buhara’ya geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Buhara Uluslararası Havaalanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Buhara Bölge Valisi Uktam Barnoyev karşıladı.
Yerel kıyafetler giyen iki Özbek genç kız tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çiçek verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek, ardından Güney Kore'ye gidecek.
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