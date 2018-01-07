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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar Başbakan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demir Kilisenin açılışının ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov‘u kabul etti.

  • AA/İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balattaki restorasyonu tamamlanan Demir Kilisenin açılışının ardından Mabeyn Köşkünde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u kabul etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bulgar Başbakan Borisov köşkten çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çıkış yaparak Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Programına gitti.

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