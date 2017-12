Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar bir avuç çapsız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. İl Kongresi nedeniyle Sinop’taydı. Kongrede parti üyeleri ve vatandaşlar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

“Bunlar bir avuç çapsız”

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, 15 sene öncesine kadar ülkemizin adının dahi bilinmediği yerlerde hamdolsun bugün Türkiye denilince gözler parlıyor. Çalışmakta ve üretmekte gözü olmayan siyasetçi bir sürü bahane üretir. İşlerini yapmak yerine ağızlarını her açtıklarında birilerini eleştirirler. Siyaseti kendi seviyelerine düşürmek için her türlü ahlaksızlığı yapmakta çekinmezler. Bunlar milletin sırtına kene gibi yapışırlar. Bunlar bir avuç çapsızdır. Bu şahıslar bizim burada dillendirmeye edebimizin el vermeyeceği sözlerle şekilde insanlarımıza saldırıyor. Milletimiz kimin PKK ve FETÖ’ye piyonluk yaptığını görüyor. Milletimiz nasıl ki 16 Nisan’da kendisini İzmir’e denize dökmekten bahsedenleri sandığa gömmüşse, 15 Temmuz kahramanlarına küfredenleri de aynı akıbete uğratacak. Biz bunların seviyesine inmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda milletimizin ve ülkemizin huzuru için çalışacağız. Bu can bu beden de olduğu sürece de bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.