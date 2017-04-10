Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar tam gerizekalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM ve TRT FM ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin açıklamalarından önemli satırbaşları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Adeta bu Yenikapı ruhunun yeniden ayağa kalktığı an olarak gördüm. Orada ilk Allah'ıma hamdolsun demek ki bir sevgi var bir muhabbet var ve o 4,5 yıl içerisinde yapılanlar İstanbul'da meyvesini vermiş. Durup dururken bu insanlar sizi sevmez. Bir hizmet var ki çünkü İstanbul çok büyük bir badireden çıktı. O CHP belediye başkanlığının İstanbul'daki getirdiği susuzluğu, hava kirliliğini, çöp dağlarını İstanbullunun unutması mümkün mü?

16 NİSAN'DA TÜM YALANLAR AYAKLAR ALTINA ALINACAK

Yalanın da bir sermayesi var. Onun için ben özellikle bu 16 Nisan'ı inşallah yalanların tamamen ayak altına alındığı ama hakikatin zirve yaptığı bir gün olarak görüyorum. Bu zihniyet değerlendirmeye tabi bir zihniyet değil ki. Ülkesinin batmasını böyle bir yanlış mantıkla izah edenlere ne denilebilir ki? Bunlar tam kör. Ülke batsın ama Erdoğan olmasın, bu nasıl bir yaklaşım?

TAYYİP ERDOĞAN YETERKİ OLMASIN ÜLKE BATSIN FARK ETMEZ

Biz bu faşizan anlayışa ülkeyi terk edemeyiz. Zaten ülkeyi bunlardan zor temizledik tekrar bunu yaşamak mümkün değil. Onun için de ikide bir milli irade diyoruz. Bunlar bir de üstelik biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Atatürk ne diyor 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor hem böyle diyeceksin hem millete saygı göstermeyeceksin. Bu millete efendilik yoktur, bu millete hizmetkarlık vardır. Biz hizmet yaparken de hiç bir ayrım yapmadık. Bize düşman olanlar kim bizi sevenler kim bu soruların cevaplarını bulursak o zaman doğruyu buluruz. Tayyip Erdoğan yeter ki olmasın ülke batsın bu zihniyette olanların hepsi bize düşman.

BEN RABBİMİN EMRETTİĞİ ŞEKİLDE YAŞIYORUM

Bu mesele Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Benim 16 Nisan'a kadar, 2019'a kadar elimde belge var mı? Ben Rabbimin emrettiği şekilde yaşıyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya her an ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalıyız. Biliyorsunuz parti milletvekilleri aday olarak teklif edebilir veya dışarıdan 100 bin seçmen seçim zamanı gelince onların oyu ile teklifler olabilir başka isimler olabilir şu olur bu olur bu teklifler yapılabilir. Tablo böyle olduğuna göre biz bu noktada milletimizin idrak ve irfanına saygı duyacağız.

KILIÇDAROĞLU DA ADAY OLSUN

Trump'a karşı takınılan tavırlar ortada. Bu süreç nasıl gider bilemem. Aynı şey Rusya'da bir dönem Putin arka arkaya işi götürdü. Ardından Medvedev geldi sonra yine Putin devraldı. Şimdi yasal düzenleme yaparak daha uzun süre yönetimi elde tutmayı planlıyorlar. Biz farklıyız biz Türkiye'yiz. Biz Türkiye olarak ne yaptık 5+5 yaptık. Seçilebilmek için de yüzde 50+1 yaptık. Şimdi Kılıçdaroğlu niye rahatsız oluyor, rahatsız olmasın. Madem başarılı bir yönetici inşallah aday olur yüzde 50+1 oyu o alır ülkeyi de o yönetir.

CHP HALA BULUNDUKLARI YERDE YÜZDE 24-25

Değerlendirmek bile zaman israfıdır. Onlar aynı sisteme döneceklerse buyursun dönsünler. Tabi millet onlara böyle bir yetki verirse. Kamu araştırmalarına bakıyoruz hala bulundukları yer yüzde 24 - 25 bandında.

BİZDEN ÖNCEKİLER NEDEN YAPMADI?

Bizden önce gelen CHP iktidarları şimdiye kadar neden bizim yaptıklarımızı yapmadılar bu okulları bu yolları bu havayollarını niye yapmadılar? Acaba bu ülkede orta tabaka ve altı uçağa binebiliyor muydu? Zaman zaman Anadolu da görürdük yere yatardık semada uçakların gidip gelişini görürdük.

TERÖR ESTİRENLER CHP'Lİ VEKİLLER

Tabii ki biz bunu vatandaşın vergileri ile yaptık ve ülkemizi güvenli liman haline getirdik. Mesela vergi gelirinin yüzde 85'inin faize gittiği bir Türkiye'yi devraldık. Şimdi yüzde 35 bu rakam. Terör bitecek tabii ki bitecek ve bu bizim kararlılığımızla bitecek. Hayır diyene de terör ne benim ne arkadaşlarımın ifadesi değil. Sayın Baykal 'Hayır çıkarsa' adeta denize dökmüş gibi mutlu olacağız diyor, Konya milletvekili 'Evet çıkarsa hepsini İzmir'den denize dökeriz' diyor. Ama Genel Başkan bunlarla ilgili bir şey yapıyor mu, yapmıyor.

BUNLAR TAM GERİZEKALI

İşi Kılıçdaroğlu saptırdı aynı yanlışa düşmeyelim. Bu kalkıp hepsini emperyalist kategorisine sokabilir. Şimdi Samsun'dan ne kadar evet çıkacak ne kadar hayır çıkacak Sivas, Amasya buralarda bile gereken dersi alacak. Dün İzmir'de kendisini bekledik belki gelip denize döker diye. Gelmedi, gelseydi dökseydi. Bunlar tam gerizekalı.