Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burseya Dağı birazdan düşecek

AK Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Az önce komutanla görüştüm. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğimizi söyledi." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile sahada ilerleyen Özgür Suriye Ordusu'na bağlı muhalif gruplar Afrin'e doğru yürümeye devam ediyor. Afrin'e koridor açmak için kritik öneme sahip olan Burseya Dağı, karadan obüs ve tanklarla, havadan ise uçaklarla yoğun bombardıman altına alındı.

Yoğun çatışmaların sürdüğü kritik noktayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz evvel komutanla konuştum, 'İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.