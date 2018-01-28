Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burseya Dağı birazdan düşecek
AK Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Az önce komutanla görüştüm. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğimizi söyledi.' dedi.
- star.com.tr
AK Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Az önce komutanla görüştüm. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğimizi söyledi." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile sahada ilerleyen Özgür Suriye Ordusu'na bağlı muhalif gruplar Afrin'e doğru yürümeye devam ediyor. Afrin'e koridor açmak için kritik öneme sahip olan Burseya Dağı, karadan obüs ve tanklarla, havadan ise uçaklarla yoğun bombardıman altına alındı.
Yoğun çatışmaların sürdüğü kritik noktayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz evvel komutanla konuştum, 'İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.