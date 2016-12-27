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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Conde onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde onuruna akşam yemeği verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısını müteakip Cumhurbaşkanı Erdoğan, Conde onuruna akşam yemeği verdi.

Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin eşi Hadja Djene Kaba Conde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.

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