Cumhurbaşkanı Erdoğan, Conde onuruna yemek verdi

Bu cevabı kimse beklemiyordu... İsrail'den BMGK kararına komik tepki

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen illegal Yahudi yerleşim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden kararı, "barışa darbe" olarak nitelendirdi.