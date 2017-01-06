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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Balıklıgöl’de kıldı

Toplu açılışlar için Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Balıklıgöl’de bulunan Dergah Cami'de kıldı.

  • ŞANLIURFA (İHA)
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  Toplu açılışlar için Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakla GAP Havalimanına indikten sonra ilk olarak Cuma namazı için Balıklıgöl’e gitti. Namazı burada bulunan Dergah Cami'de kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için verilen hutbeyi dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Müftüsü İhsan Açık’ın okuduğu duanın ardından Türkçe ve Arapça dua okudu. Erdoğan’ın okuduğu dua cami hoparlörlerinden tüm Balıklıgöl platosuna verildi.

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