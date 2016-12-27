Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ terör örgütünü El Bab'da 4 bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masumların kanını döken hiçbir örgüt, bugüne kadar başarılı olmadı, olamaz, inşallah FETÖ de ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Conde ve heyetini, Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu, kendisinin Gine'yi ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olduğunu, bundan dolayı da şahsı ve Türk milleti adına iftihar ettiğini söyledi.

Conde'nin uluslararası toplantılar ve başka vesilelerle daha önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, bugün en üst düzeyde gerçekleştirilen ziyaretlerle iki ülke arasındaki dostluğun her geçen gün güçlenerek devam ettiğini kaydetti.

İkili ve heyetlerarası görüşmeler yaptıklarını aktaran Erdoğan, verimli bir çalışma oluşturduklarını, heyetlerarası görüşmelerde ikili ilişkilerin her yönüyle daha ileri nasıl taşınacağıyla ilgili konuşulduğunu anlattı.

Erdoğan, ilişkileri geliştirmeye önem verdikleri ülkeler arasında Gine'nin önemli bir yer tuttuğunu, iki ülke arasındaki münasebetlerin, 2013'te karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla başladığını anımsattı.

Gine'nin ekonomik anlamda yeraltı zenginlikleriyle büyük bir potansiyelinin mevcut olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bununla birlikte ikili ticaret hacmimizin bu potansiyeli yansıtmaktan çok çok uzak olduğunu da ifade etmeliyim. İnşallah, ticaret hacmimizi ilk aşamada 250 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, Conde'nin önemli bir iş adamı heyetiyle Türkiye'ye geldiğine değinerek, Gineli iş adamlarının Türkiye ile iş birliği yapma arzusundan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Bu ziyaret vesilesiyle Türk müteşebbislerinin, Gine'deki yatırım fırsatlarına olan ilgilisini bir kez daha müşahede ettiklerini belirten Erdoğan, "Sömürmeyi değil, beraber kazanmayı ilke edinen Türk yatırım modelinin, Gine'de meyvelerini vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "20 OTOBÜS BİRKAÇ HAFTADA GİNE'YE GÖNDERİLECEK"

Kendisinin 3 Mart'ta Gine'ye yaptığı ziyaret sırasında, iki ülke arasında iş konseyi anlaşmasının imzalandığını anımsatan Erdoğan, Conde'nin ülkeye ziyareti vesilesiyle bir iş formu düzenleneceğini, bu formun ekonomik ve ticari ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine ile çeşitli alanlarda iş birliği potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Biz yatırımcılarımızı bu potansiyeli değerlendirmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle Türk Hava Yollarının Konakri'ye ilk uçuşunun 30 Ocak 2017'de olacağını sizlere bu akşam müjdelemiş olayım. İnşallah gönül bağlarımız da, ekonomik ilişkilerimiz de bu uçuşlarla daha da pekişecek ve gelişecektir." diye konuştu.

Gine'yi ziyaretinde ticaretten turizme, enerjiden askeri iş birliğine kadar pek çok alanda 9 anlaşma imzalandığını hatırlatan Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından söz verilen 50 otobüsün 30'unu Gine'ye göndermiş bulunuyoruz. Yedek parçalarıyla, oradaki atölyenin kuruluşuyla şu anda 30 otobüs orada hizmet veriyor. Bu arada 20 otobüs de yedek parçalarıyla birlikte birkaç hafta içerisinde Gine'ye gönderilecektir. Bu otobüslerin hayırlı olmasını, Gineli kardeşlerimizin günlük hayatını bir nebze de olsun kolaylaştırmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜ HEP BİRLİKTE TASFİYE EDECEĞİZ"

Conde'nin, Türkiye'de ayrı bir yeri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında ve sonrasında değerli dostum Conde, bizi ilk arayanlardan ve süreci takip edenlerden oldu. Sayın Cumhurbaşkanı, darbe teşebbüsünün hemen ardından ülkesindeki FETÖ'ye ait kurumlara karşı harekete geçti. Gine'de bulunan okullar, kıymetli dostumun desteğiyle Türkiye Maarif Vakfına devredildi. Şu an okullarımız Maarif Vakfımız tarafından idare ediliyor. Ben, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararlı tutumunun diğer ülkelere de örnek olmasını özellikle diliyorum.

40 yıldır 'eğitim, hizmet, himmet' diyerek milletin malını, evlatlarını gasbeden bu terör örgütünü inşallah hep birlikte tasfiye edeceğiz. Afrikalı dostlarımız da bilhassa 15 Temmuz sonrası örgütün maskelemeye çalıştığı niyetini daha açık görmeye başladılar. Masumların kanını döken hiçbir örgüt, bugüne kadar başarılı olmadı, olamaz, inşallah FETÖ de ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Conde'nin, 2017 başı itibarıyla Afrika Birliğinde dönem başkanlığı görevini üstlendiğini, bundan dolayı kendilerinin, Türkiye'ye vereceği desteği daha da arttıracaklarına inandığını belirtti.

- "EN KÜÇÜK BİR LEKEMİZ YOKTUR"

Türkiye'nin, Afrika'da 39 büyükelçiliği bulunduğunu, bu sayıyı Afrika ülkelerinin tamamına yaymayı hedeflediklerini bildiren Erdoğan, "Kıtada bin yılın üzerinde tarihi geçmişimiz olmasına rağmen en küçük bir lekemiz yoktur. Biz Afrika'ya asla emperyalistlerin, sömürgecilerin baktığı gibi bakmadık. Tarih boyunca dayanışmayı ve iş birliğini kendimize rehber edindik. Zaman zaman kıtanın farklı ülkelerine gittiğimizde ecdadımızın geride bıraktığı eşsiz ve temiz mirasa şahit oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Daha 50-60 yıl öncesine kadar elmas, altın, petrol için Afrika insanının kanını dökmekten çekinmeyenler, bugün bize insanlık dersi vermeye cüret ediyorlar." vurgusu yaparak, şunları kaydetti: "Kendi kanlı tarihlerine bakmadan, bir gün olsun bu utanç verici mirasla hesaplaşmadan, ülkemizi insan hakları ve demokrasi üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. Daha önce de ifade ettim, bugün bir kez daha altını çiziyorum, Batı başkentlerinin şık kaldırımlarının altında, Afrikalı kardeşlerimizin kanı ve gözyaşı vardır. Maalesef kıta ülkeleri, bugün dahi sömürgecilerin işlediği suçların, geride bıraktıkları sistemin sıkıntılarıyla yüzleşmektedir. Aradan geçen onca süreye rağmen Afrika ülkeleri halen ekonomik, siyasi ve sosyal alanda zincirlerini kırmaya çalışıyor. Biz, Afrika'nın kara gün dostu olarak ilişkilerimizi kazan-kazan ve saygı temelinde derinleştirmek istiyoruz. Son 14 yılda bu noktada çok mesafe kaydettik."

El ele, omuz omuza verildiğinde çok büyük başarılara imza atılacağından emin olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Gine münasebetlerinin geleceğinin her açıdan çok daha parlak olacağına inancını dile getirdi.

- İMZALANAN ANLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Gine Cumhuriyeti hükümeti arasında bazı anlaşmaların imza töreninin de yapıldığı toplantıda, "Nakdi yardım uygulama protokolü, eğitim alanında iş birliği anlaşması, kültür-eğitim-basın yayın, gençlik ve spor alanlarında iş birliği anlaşması, orman iş birliği anlaşması, güvenlik iş birliği anlaşması, arşiv alanında iş birliğine ilişkin mutabakat muhtırası, bilişim teknolojileri alanında iş birliğine ilişkin mutabakat muhtırası" ilgili bakanlarca imzalandı.

Basın toplantısında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığının başdanışmanlarının yanı sıra konuk heyetten yetkililer de bulundu.

Gineli bir gazetecinin, "Türkiye'nin bir kalkınma modeli olduğunu" belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek noktasında Sayın Erdoğan siz sosyo-ekonomik kalkınma konusunda Sayın Conde'ye nasıl bir yardım modeli düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin 14 yıl önce çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Gerek alt yapı, gerek üst yapı olarak Türkiye'nin sıkıntıları çok büyüktü fakat yola çıkarken bir şeyin kararını verdik. Dedik ki 'biz Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz. Bunun birincisi eğitim olacak, ikincisi sağlık olacak, üçüncüsü adalet olacak, dördüncüsü emniyet olacak.' dedik. Biz bunu enerjiyle, ulaşımla daha da geliştirdik. Tabii enerji, ulaşım dediğimiz zaman, enerjide şu anda özellikle Gine'nin en önemli kaynaklarından biri su ama bu suyu, paraya çevirmek lazım. Suyu enerjiye çevirmek lazım. Susuzluğu ortadan kaldırıp Gine halkının susuzluğunu gidermek lazım. Her şey cebinizde paranız olduğu zaman yapılmıyor. Para olmadan da bir şeyler yapılabiliyor."

Türkiye'nin bu noktada "Kamu Özel İş Birliği" (PPP) sistemiyle adımlar attığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girişimci geldi yatırımını yaptı, diyelim ki 20-25 yıllığına, o barajı kurup ondan sonra işletti ama biz devlet olarak sadece ona alım garantisi verdik. Aynı şekilde yollarda bu tür adımları attık ve ulaşımda da çok kısa zamanda otobanlar, bölünmüş yollar yaptık." dedi.

- 14 YILDA 18 BİN KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL

Türkiye'nin 79 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yola sahipken, 14 yılda buna 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini bildiren Erdoğan, tüm bunların ise bir güven, istikrar gerektirdiğini vurguladı.

Müteahhit firmanın işe başladığı zaman güven ve istikrarı aradığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olmadığı zaman firmanın işe başlamasının zorluğunu anlattı.

Bu nedenle okullardan işe başlanması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanelerimizi bir taraftan yapacağız çünkü her şey insan için. İnsanımızın sağlığını, geleceğini teminat altına almadıktan sonra bunlar olmuyor." diye konuştu.

- YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Bu sürede Türkiye'de yolsuzlukları ortadan kaldırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3Y" diyerek yola çıktıklarını belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi: "Yolsuzluk, yasaklar ve bir de bunun yanında en önemli olan yoksulluk. Bununla verdiğimiz mücadeleyi de başarıyla neticelendirdik. Ben inanıyorum ki Conde hocamız, kardeşimiz, hem bir hukukçu olması hasebiyle de inşallah Gine'de bizler el ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız ve oralarda Türk müteşebbisi, yarın İstanbul'da yapılacak iş forumuyla birlikte orada yer alacağına inanıyorum. Biz de onları teşvik edeceğiz. Böylece hep birlikte Afrika'daki ayağa kalkışı, 2005 yılında biz Türkiye olarak orada 'Afrika Yılı' ilan ettik, Afrika ülkelerini dolaştık. Göreve geldiğimizde Afrika'da bizim 12 büyükelçiliğimiz vardı, bunu 39'a çıkardık. Hep koşmamız gerekiyor. En üst düzeyde bu dayanışmamızı yapacağız."

- SÖMÜRGECİLERE KARŞI UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeraltı kaynaklarının Gine için çok önemli olduğuna ve bu konuda dürüst girişimlerin teşvik edilmesinin önemine değindi.

"Sömürgecilere sakın oradaki madenleri kaptırmayın." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı: "Dürüst olanlara bunları vermek suretiyle inanıyorum ki Gine çok kısa sürede yeniden ayağa kalkacaktır. Çok daha farklı olacaktır. Ben biliyorum ki altın madenleriniz, krom, demir, bütün bunlar Gine için çok büyük varlık. Geçmişte tabii o ülkelerin isimlerini vermeyeceğim, oralarını nasıl sömürdüklerini, helikopterle oraya nasıl o vampirlerini indirdiklerini, bunların hepsinin tarihçesini öğrendiğim için ülke adı vermeyeceğim, bunlar tabii Afrika'nın birçok yerinde böyle. Bunu değerli hocam çok iyi biliyor. İnşallah dayanışma halinde, Türk girişimcilerini biz oraya inşallah göndereceğiz. 'Win win' esasına göre de bu işleri yapacağız. Kazan, kazan."

- "BİR DE TOKİ'Yİ ORAYA SOKACAĞIZ"

"Gine'nin Ebola virüsü nedeniyle iki zor yıl geçirdiği" hatırlatılarak, "İki ülke arasındaki girişimlerin nasıl somut adımlara dönüştürülebileceğinin" sorulması üzerine Erdoğan, marttaki Gine ziyaretinde "Her şeyden önce medeni olmak, şehirleşme denilen sorunu çözmek çok önemli" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Hastanelerde bile ne ararız? Hijyen koşullarını ararız. Şöyle düşünüyorum, 20 yıl önce bizim hastanelerimizin durumu, hastaneye bir insan şifa bulmaya gider ama biz hastaneye giderdik, ne şifası, sağlam gitsen hasta çıkarsın, öyle durumlarımız vardı ama şimdi devran değişti. Artık hastanelerimiz, şu anda hijyen koşulları açısından büyük ölçüde, yüzde 100 yine demiyorum ama büyük ölçüde pırıl pırıl. Şimdi şehir hastaneleri projelerimiz başladı, bunlarla 30 büyük şehirde gerçekten dünyaya örnek hastanelerimizi kuruyoruz. Şimdi Gine'de de hastanelerimiz çok önemli ama bunlar orada olsa, Ebola salgını filan bu hastanelerimiz vasıtasıyla çok daha kısa zamanda giderilebilirdi. Bakın ben ilk temel taş olarak neyi söyledim, eğitim dedim. Niye eğitim dedim? Gine bir taraftan da kendi doktorlarını da yetiştirecek. Yetiştirmemesi için bir sebep var mı? Yok. Buyurun hukuk profesörü, hukuk profesörü şu anda Gine'nin başında olduğuna göre, buradan şimdi doktorlar da yetişecek ve böylece Gine'nin hastanelerinde Gineli doktorların çalışmasından daha güzel ne olabilir. Bunun adımlarını da atmak lazım."

Türkiye'nin bu noktada her türlü dayanışmaya açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Eğitim, eğitim, eğitim. Bu adımı bir defa Gine'de mutlaka atmamız lazım. Olmaz diye bir şey yok. Olmaz, olmaz. Bunları aşacağız. Gine bunu çözer." diye konuştu.

Üzerilerine düşeni yapacaklarını bildiren Erdoğan, Türkiye olarak Gine'ye bakımları yapılmış 30 otobüs gönderdiklerini, 20 otobüsün de kısa sürede gönderileceğini açıkladı.

Mart ayındaki ziyaretinde bu eksikliği gördüklerini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'de benim vatandaşım neyse, Gine'deki kardeşim de benim için odur. Öyle baktık. İstanbul Büyükşehir Belediyemize gerekli talimatı verdik. Sağ olsunlar onlar da şu anda 30 taneyi hazırladılar, 20 tane birkaç hafta içinde hazırlanıyor, gidecek." dedi.

Gine'de bir de alt yapı, üst yapı eksiklikleri bulunduğunu, onları da Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştüklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bir de TOKİ'yi oraya sokacağız. Toplu konut olarak da ayrıca Konakri'ye girmemiz lazım ki Konakri'yi büyük ve modern bir şehir haline getirelim. TOKİ ile de buraya girildiğinde uygun şartlarla, uygun imkanlarla bence Gine halkı kendisine yakışan orada konutlara sahip olsun. Oralara yerleşsin. Size bu layık. Bunun beraberce, dayanışma halinde gerçekleşeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fırat Kalkanı Harekatında son durum ve koalisyon güçlerinin hava desteği vermemesine ilişkin koalisyona katılan devlet başkanlarıyla bir görüşme planlayıp planlamadıkları ve El Bab'da şiddetlenen çatışmalar sonrasında DEAŞ terör örgütünün ağır silahlarını, canlı bombalarını bölgeye gönderdiği yönündeki spekülasyonlarla" ilgili değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'da şuanda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri şuanda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar, verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Yani Rakka'dan geliyormuş, gelmiyormuş, arkadaşlar bütün bu olayların hepsi bir stratejidir, unutmayın stratejinin içerisinde taktikleri de vardır, ha stratejinin gerekleri de yapılır. Bütün taktikler de değerlendirilir, ona göre de bu adımlar atılır. Koalisyon güçleri, ne diyorlardı başından, başında söyledikleri şuydu 'DEAŞ, terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu, tam aksine terör örgütüne DEAŞ da dahil olmak üzere YPG/PYD bunlara destek veriyorlar, çok açık net ortada. Hepsinin tescilli olarak bütün resimle, fotoğraflarıyla video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle, şuanda biz diyordum ya kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz."

- "HÜKÜMET OLARAK, DEVLET OLARAK NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ"

El Bab'da güvenlik güçlerinin mücadelesinin sürdüğünü, sürmeye de devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoksa Gaziantep'e bombayı yediğimiz zaman 56 vatandaşım benim orada şehit olduğunda, onun bedelini kim ödeyecek? Kilis'te 100'e yakın insan şehit olduğu zaman, onun bedelini kim ödeyecek? O zaman ne diyorlar 'devlet nerede, hükümet nerede', işte bunlara bunu dedirtmemek için hükümet olarak, devlet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz Hatay'ımızı da Şanlıurfa'mızı da Gaziantep'imizi de Kilis'imizi de bütün buraları güvenlik altına almamız lazım. Onun için bu adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Şu anda da El Bab'da güvenlik güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusuyla beraber mücadelesini sürdürüyor, sürdürmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

- ASTANA ZİRVESİ

"Cenevre süreciyle birlikte Suriye'de ateşkes için Astana süreciyle ilgili diplomasi trafiği yürütüldüğü, süreçten umutlu olup olmadığı ve toplantının katılım düzeyine" ilişkin bir soru üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cenevre maalesef boş çıktı, kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda Sayın (Vladimir) Putin ile yaptığım görüşmede Sayın Putin, bize Astana'yı teklif etti, 'Ona nasıl bakarsınız' dedi. 'Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok' dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi ama bu Astana Zirvesi'ne eğer terör örgütleri davet edilecek olursa, buna tabii ki biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor, bu seviyede iş yürüyecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ama daha sonraki seviyede hakikaten işin hakkı veriliyorsa, doğru yürüyorsa tabii ki bunu yine liderler seviyesinde de görüşmek suretiyle adımlar atılır ama bu liderler seviyesinde de kim katılacak bu da önemli. Onun için ilk adım dışişleri bakanları seviyesinde ve terör örgütleri kesinlikle buna katılmayacak ve terör örgütleri katılmadan bu görüşmeler başlayıp bunu bir yere kavuşturabilirsek, bu tabii bizleri mutlu edecektir. İlk etapta ılımlı muhalifler gibi bunun yanında İran, Rusya, Türkiye gibi, katılırsa, katılması halinde Suudi Arabistan, Katar gibi bu ülkelerin burada yer alması bizim temennimizdir. Çünkü onların burada bir emeği var, burada iyi niyetle yaptıkları bir destek var, çalışma var."