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Cumhurbaşkanı Erdoğan Demir ailesine sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman ziyaretinde kendisine mektup ulaştırarak yardım isteyen aileyi telefonla aradı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman ziyaretinde kendisine bir mektup ulaştırarak yardım isteyen aileye sahip çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tapucak Mahallesi'ndeki eski bir evde kirada oturan 39 yaşındaki Yaren Demir, 41 yaşındaki engelli eşi Recep Demir, doğuştan şeker hastası 9 yaşındaki oğlu Mustafa, gözleri ve kulaklarında rahatsızlığı olan 7 yaşındaki oğlu Kadir Mertcan Demir'e yardım elini uzattı.

Kadir Mertcan sağlık kontrolünden geçti

Erdoğan'ın aile ile görüşmesinin ardından Kadir Mertcan, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Sağlık Müdürü Hasan Arslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Ertuğrul Barış Selçuk ile hastane yönetimi, Karaman Devlet Hastanesi başhekim odasında anne Demir ve oğlu Kadir Mertcan'ı ziyaret etti.

Yaren Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karaman ziyaretinde korumaları aracılığıyla gönderdiği mektubun sahibine ulaşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Ağlamaktan konuşamadım"

Eşi ve çocuklarıyla evde otururken gelen telefonla şaşırdıklarını belirten anne Demir, şunları dile getirdi:

"El işi yaparken telefon çaldı. Telefonu açtığımda karşıdaki ses, Cumhurbaşkanlığından aradıklarını söyledi. İlk önce inanmadım, oyun oynuyorlar sandım. Sonra telefonu Cumhurbaşkanımıza verdiler. Mektuplarımı okuduğunu söyledi, çocuğumun durumunu konuştuk. O konuştu ama ben ağlamaktan konuşamadım. Ellerim, ayaklarım tutmadı. Gözyaşım hiç dinmedi. Sabaha kadar uyuyamadım. Beni umursamaz diye düşünmüştüm ama Cumhurbaşkanımız sesimi duydu. Allah razı olsun. 'Gariplerin babasıyım' diyordu, bizim tamamen babamız oldu artık.”

"Demir ailesi için gereken yapılacak"

AK Parti Karaman Milletvekili Şeker de 7 yaşındaki Kadir Mertcan Demir'in doğuştan rahatsızlıkları olduğunu, Ankara'da tedavisi için gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.

Çocuğun sağlığına kavuşması, ailenin sıkıntılarının ortadan kaldırılması için elden gelenin yapılacağını bildiren Şeker, "Cumhurbaşkanımızın ülke gündeminin yoğun olduğu günlerde bile kardeşlerimiz ile ilgilendiğini görmek bizler adına büyük mutluluk. Demir ailesi için gereken yapılacak." ifadesini kullandı.

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