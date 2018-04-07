Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de konuşuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:

Bizi bölemeyecekler onun için ne diyoruz tek millet 

- CHP, Hakkari'de toplantı yapıyor bir tane Türk bayrağı yok ve o toplantıyı da ismini vermeyim malum partinin desteğiyle yapıyor 

- Bu iş kürekle olmaz yürekle olur 

Son aldığım rakam Afrin'de 4000 terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4200, 4300'ü bulur.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sosyal medyada su kanalında ilerleyen at arabası fenomen oldu

Sosyal medyada su kanalında ilerleyen at arabası fenomen oldu

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA