Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:
Bizi bölemeyecekler onun için ne diyoruz tek millet
- CHP, Hakkari'de toplantı yapıyor bir tane Türk bayrağı yok ve o toplantıyı da ismini vermeyim malum partinin desteğiyle yapıyor
- Bu iş kürekle olmaz yürekle olur
Son aldığım rakam Afrin'de 4000 terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4200, 4300'ü bulur.
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