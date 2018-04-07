Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:

Bizi bölemeyecekler onun için ne diyoruz tek millet

- CHP, Hakkari'de toplantı yapıyor bir tane Türk bayrağı yok ve o toplantıyı da ismini vermeyim malum partinin desteğiyle yapıyor

- Bu iş kürekle olmaz yürekle olur

Son aldığım rakam Afrin'de 4000 terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4200, 4300'ü bulur.