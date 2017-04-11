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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Valisi Aksoy'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u telefonla arayarak Bağlar ilçesindeki patlamaya ilişkin bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da, çevik kuvvet bakım onarım binasında sabah saatlerinde patlama yaşanmasının ardından Vali Aksoy'u telefonla aradı. Aksoy, olaya ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.

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