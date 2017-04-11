Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Valisi Aksoy'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da, çevik kuvvet bakım onarım binasında sabah saatlerinde patlama yaşanmasının ardından Vali Aksoy'u telefonla aradı. Aksoy, olaya ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.
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