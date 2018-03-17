Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin her an düşebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmada ' Afrin her an düşebilir' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Kürt kardeşlerimin, Arap kardeşlerimin, Zaza kardeşlerimin, tüm Diyarbakır'da yaşayan kardeşlerimin huzuruna musallat olanlar karşılarında bizi bulacaklardır ve bunun bedelini de ağır ödeyeceklerdir. Zira bunlar benim ne Kürt kardeşimin ne Türk, Arap, Zaza, hiçbir kardeşimin temsilcisi değil. Bunlar sahtekar, bunlar cellat." ifadelerini kullandı.
'AFRİN DÜŞTÜĞÜ ANDA...'
Her an Afrin düşebilir. Afrin düştüğü anda Afrin'de yaşayan tüm kardeşlerimiz de evlerine dönecekler..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da 3000 iş yerinin açılışını gerçekleştiriyor
Ayrıntılar geliyor...
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