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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünya Nevruz Günü' mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz'un yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramı olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır." ifadesini kullandı.

"Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum"

"Güneşin koç burcuna girdiği yeni gün" olan Nevruz'un, temsil ettiği değerlere uygun biçimde kutlanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Baharı muştulayan Nevruz'un, kardeşlik bağlarımızın ve dayanışmamızın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bin yıllık kardeşliğimizin küresel çıkar kavgalarına kurban edilmek istendiği bu hassas süreçte milletimizin tüm fertlerinin Nevruz'u manasına uygun şekilde, barış içinde kutlayacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle baharın, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un milletimizle birlikte dünyadaki tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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