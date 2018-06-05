Cumhurbaşkanı Erdoğan Ereğli'de konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta maden işçileriyle buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta düzenlenen iftar programında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:
Bana bu iftarı madende yapmam teklif edildi ancak 50-100 kişiyle anca yapabilirdik bunu. Bu salonda ise 1000 kişiyle hanımlarla, çocuklarla, madenci kardeşlerimizle cıvıl cıvıl bir iftar açtık
- Siyasete başladığımızdan bu yana bizim yerimiz hep milletimizin yanı oldu
- Önümüzü vesayetle de darbeyle de kesmeye çalışsalar, biz çareyi milletimize gitmekte bulduk. Bugün mitingi yaptığımız meydanda 15 Temmuz gecesi siz gümbür gümbür o FETÖ'cülere haykırdınız
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