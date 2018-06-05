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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ereğli'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta maden işçileriyle buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta düzenlenen iftar programında konuşuyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları: 

Bana bu iftarı madende yapmam teklif edildi ancak 50-100 kişiyle anca yapabilirdik bunu. Bu salonda ise 1000 kişiyle hanımlarla, çocuklarla, madenci kardeşlerimizle cıvıl cıvıl bir iftar açtık 

- Siyasete başladığımızdan bu yana bizim yerimiz hep milletimizin yanı oldu 

-  Önümüzü vesayetle de darbeyle de kesmeye çalışsalar, biz çareyi milletimize gitmekte bulduk. Bugün mitingi yaptığımız meydanda 15 Temmuz gecesi siz gümbür gümbür o FETÖ'cülere haykırdınız 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'a yeni müjde: Yıl sonuna kadar 1000, gelecek yıl ise 500 yeni personel alımı yapılacak 

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