Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve beraberindeki milletvekilleriyle Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Erdoğan'ı, belediye hizmet binasına gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen karşıladı.

Belediye binasına girişte bir çocuğun çiçek takdim ettiği Erdoğan, belediyede Sekmen ve Azizoğlu ile bir süre görüştü.

Erdoğan'ın belediyeyi ziyareti yaklaşık 45 dakika sürdü.