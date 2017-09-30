Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da torunu için alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayında dünyaya gelen altıncı torunu Canan Aybüke için alışveriş yaptı. Erdoğan, torununa bir mağazadan bebek kıyafeti ve ayakkabı aldı.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakutiye ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği alışveriş merkezinde incelemelerde bulunurken bir bebek mağazasına girerek kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın 13 Ağustos'ta dünyaya getirdiği bebeği Canan Aybüke için hediye aldı.
Torununa bebek kıyafeti ve ayakkabı alan Erdoğan, kasaya geldiğinde kendisinden para almak istemeyen görevliye itiraz ederek ödemesini gerçekleştirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.