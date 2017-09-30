Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da torunu için alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayında dünyaya gelen altıncı torunu Canan Aybüke için alışveriş yaptı. Erdoğan, torununa bir mağazadan bebek kıyafeti ve ayakkabı aldı.