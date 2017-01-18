Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı evinde ziyaret etti
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, öğleden sonra Kazan'ın evine gitti.
Erdoğan'a ziyarette, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da refakat etti.
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