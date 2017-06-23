Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı'nın aynısını yaparız

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Sondan bir önceki iftarı bu akşam yaptık. Yarın akşam son iftarımız. Bu sofralar çok güzel sofralar. Pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın hepimiz için feraha barışa selamete vesile olmasını diliyorum. Suriye ve Irak başta olmak üzere İslam dünyasında yaşanan acıların son bulmasını diliyorum.

İnşaallah bayramları bayram gibi kutlayacağımız günlerin yakın olduğunu ümit ediyorum.

Harran başta olmak üzere Şanlıurfalı kardeşlerim Suriyeli kardeşlerine ensar oldular. Gönüllerini açtılar. Devlet olarak bize hicret eden kardeşlerimize 30 milyar dolar harcama yaptık. 2 milyon Suriyeli kardeşimizi burada ağırlıyoruz. Batı 100 kişinin 500 kişinin hesabını yaparken biz 2 milyon insanı burada ağırladık.

Verdikleri sözleri hiçbir zaman tutmadılar. Şunu diyebilirsiniz; Bir şey vermediler mi? Bütün bu süre içinde 3 milyar dolar vereceklerdi. Yıl sonuna kadar 3 milyar daha verecekler. Toplam verdikleri 725 bin dolardır. Onlar destek verse de vermese de Türkiye destek vermeye devam edecek. Çünkü biz şuna inanıyoruz 'Veren el alan elden hayırlıdır'

3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklı kardeşimiz Türkiye'de hayatlarını sürdürüyor.

Suriye krizi tarihe kara bir leke olarak kazındı. Kendi vatandaşları için en temel hak olan demokrasiyi Suriyeli kardeşlerimize lüks gördüler. Uluslararası toplum Suriye'de kendi halkına zulüm uygulayan bir devletle katledilmesine seyirci kaldı. Bu süreçte Suriye'de yıkılan şehirlerin altında insanlığın itibarı da kalmıştır. Suriye'nin asıl kaybedeni bunca Müslümanın katledilmesine yeterli tepkiyi veremeyen İslam dünyası olmuştur. Biz bu çarpıklığa karşı gücümüzün yettiği kadar mücadele ettik ediyoruz.

'AYNISINI YAPARIZ'

Sınırlarımızda tehdit oluşursa, bütün dünya bilsin, Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynısını yaparız.''