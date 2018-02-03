Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

  • İHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki lider arasında yapılan görüşmede, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin’i PYD-YPG, DEAŞ gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı. İki lider, Suriye’deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldılar. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin karargâh olarak kullandığı ev vuruldu

Teröristlerin karargâh olarak kullandığı ev vuruldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Göktürk-1 buluyor, Mehmetçik 12’den vuruyor

Göktürk-1 buluyor, Mehmetçik 12’den vuruyor

Lazerle gizli Maya şehri bulundu

Lazerle gizli Maya şehri bulundu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA