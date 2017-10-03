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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki yangında hayatını kaybeden çocukların ailelerini aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybeden çocuklardan Damla ve Emir Aksu'nun ailesine taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki yangında hayatlarını kaybeden çocuklardan Damla ve Emir Aksu'nun ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatlarını kaybeden Aksu kardeşlerin babası Salman Aksu ve dayıları Mikdat Polat'ı bu gece telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybeden iki kardeşe Allah'tan rahmet, aileye ise sabır ve metanet diledi.

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