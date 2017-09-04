Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sloganına böyle karşılık verdi

Kurban Bayramı'nın artık sonuna gelindiğini, bu bayramda da tüm İslam dünyasının ne yazık ki içeride ve dışarıda büyük mücadeleler, büyük savaşlarla iç içe olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Libya'da bunları yaşadık. Hele hele Myanmar'da maalesef çok büyük katliamlar yapıldı. Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Televizyonlarda öyle zannediyorum ki o Myanmar'ın Müslümanlarının, Rohingya Müslümanlarının düştüğü hali izlediniz. Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler Türkiye olarak, Kızılayımızla, AFAD'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz."

Vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine, "Biz sadece rükuda, sadece secdede Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri gücün karşısında eğilmedik ve inşallah eğilmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Myanmar sürecini de ayın 19'unda BM Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğim. Oradaki liderlerle bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabii ki tüm bu görüşmelerimizde netice aldığımız veya alacağımız liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar, biz görevimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.