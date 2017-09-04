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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sloganına böyle karşılık verdi

Cenaze töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Çatalca ilçe teşkilatını ziyarte etti. Burada halka seslenen Erdoğan, şehit er Gürel'e Allah'tan rahmet dileyerek, 'Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimiz, sevgili Peygamberimize en yakın makamda. 'Onlara ölü demeyiniz' buyuruyor Allahımız. 'Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Böylece temennimiz o ki gerek ailesi, gerek bizler şehadete inananlar, onlarla ebedi alemde bir arada oluruz.' dedi.

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Kurban Bayramı'nın artık sonuna gelindiğini, bu bayramda da tüm İslam  dünyasının ne yazık ki içeride ve dışarıda büyük mücadeleler, büyük savaşlarla iç  içe olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:  "Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Libya'da bunları yaşadık. Hele hele  Myanmar'da maalesef çok büyük katliamlar yapıldı. Bütün bu katliamlar karşısında  insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Televizyonlarda öyle zannediyorum ki o  Myanmar'ın Müslümanlarının, Rohingya Müslümanlarının düştüğü hali izlediniz.  Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler  Türkiye olarak, Kızılayımızla, AFAD'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık,  ulaştırmaya devam ediyoruz."

Vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine,  "Biz sadece rükuda, sadece secdede Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri  gücün karşısında eğilmedik ve inşallah eğilmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Myanmar sürecini de ayın 19'unda BM Genel Kurulu'nda en geniş manada  gündeme getireceğim. Oradaki liderlerle bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam  İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle bu konuları  görüştüm, görüşüyorum. Tabii ki tüm bu görüşmelerimizde netice aldığımız veya  alacağımız liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor. Varsınlar  taşımasınlar, biz görevimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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