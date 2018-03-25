Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı 19 Eylül Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

AK Parti 6. Olağan Kongre'sinin hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Yola çıkarken söylemiştik. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Durmak yok. Çünkü bize bu yaraşır. Biz bu hak yolda son nefesimize kadar yürüyeceğiz. İnandıklarımızı anlatacağız." diye konuştu.

Hz.Peygamberin, "İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olanıdır." hadisini hatırlatan Erdoğan, "AK Kadrolar, neyle anılacağız? 'Öyle bir parti geldi ki onlar dağ, taş demediler, her tarafta ne yapılması gerekiyorsa yaptılar, yapmaya devam ettiler.' Çünkü biz bu yolda bunun için varız." ifadesini kullandı.

Göreve geldiklerinde Samsun-Sarp yolunun yüzde 36'sının yapıldığını ve bu yolu AK Parti'nin tamamladığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bu dağları biz deldik, biz. Hatırlarsınız o Armelit geçidini. Benim yaşımda olanlar bilir. Oralardan geçmek nasıl zordu değil mi? Aman yarabbi. Otobüsün bir tarafından aşağıya doğru bakamazsın. Acaba burayı dönebilecek mi? Biz tünelleri aştık. Hamdolsun sahil yolu ta Sarp'a kadar bitti. Daha neler olacak neler?"

Sahilden içeriye doğru tünellerle gireceklerini ve Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacaklarını aktaran Erdoğan, "Allah'ın izniyle biz yaparız. Niye? İnanıyoruz. İnanç öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Yeter ki inan, azmet, çalış. Hepsi olur." diye konuştu.

"3 bin 700'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi"

Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tek millette ne var? Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Boşnak'ıyla 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Parası, pulu, makamı, mevkisi olduğu için değil, sadece beni yaratan Allah, onları da yarattığı için seviyoruz. İnsanlara böyle bakacağız. Ayırt etmeyeceğiz. Hoşgörüyle yaklaşacağız. Bize bu yakışır. İki, tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine başka bayrak tanımıyoruz. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Üç, tek vatan. 780 bin kilometreyle bu ülke tek vatan. Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. O gayret edenler vardı, biliyorsunuz. PKK'sı MKK'sı falan filan. Ne oldu? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek Dağlarında, Besler Derelerinde... 'İnlerine gireceğiz' dedik. Girdik mi, gömdük mü onları? Açtıkları çukurlara gömdük mü? Nereye kaçtılar? Suriye'ye. Kovaladık mı? Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Fırat Kalkanı'nda kovaladık. Ondan sonra Afrin'de kovaladık. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda 3 bin 700'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımadıklarını ifade eden Erdoğan, "Yok paralel devletmiş, yok bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Arkasında kimler var, belli. Onun için onları orada da kovalayacağız. Amerika'ya gitse de kovalayacağız. Avrupa'nın diğer ülkelerine gitse de kovalayacağız. Niye? Bunlar milleti böldüler, bunlar ümmeti böldüler. Bırakmayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Mart ve Kasım seçimlerinde Giresunlulardan destek isteyerek, daha sonra alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkının sözlerini seslendirdi.