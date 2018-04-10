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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında Bakan Yılmaz’ı yanına çağırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı yanına çağırdı. Konuşmasına ara vererek Bakan Yılmaz ile kısa bir süre konuşan Erdoğan, daha sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ı yanına çağırdı. “Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe ulaşamadığı hiçbir yer kalmayacaktır” dedikten sonra konuşmasına ara vererek “İsmet Bey sizi bir dakika buraya alayım” diyen Erdoğan, Bakan Yılmaz ile yaklaşık bir dakika konuştu. Daha sonra konuşmasına kaldığı yerden devam eden Erdoğan, “Cumhurbaşkanıyla, Meclisiyle, hükümetiyle gece gündüz çalışarak inşallah ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
 
Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı yanına çağırmasının sorulması üzerine, "Özelle girmeyin, genelde kalın" cevabını verdi.

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