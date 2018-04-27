Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerden memnuniyet duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum.'
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duydum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum."
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