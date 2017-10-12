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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Kuçeviç'in ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’ın Sancak bölgesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç’in ailesine taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak merhum Kuçeviç’in hanımını bu akşam telefonla aradı. Acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah’tan rahmet, aileye de sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Kuçeviç’in vefatıyla ilgili olarak, Boşnak Milli Konseyi’nin (BNV) Başkanı ve Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) Genel Başkanı Süleyman Ugljanin ile de görüştü. Novi Pazar’da dün bir araya geldiği 7 belediye başkanından biri olan Kuçeviç’i kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı günde de Sancak’taki Boşnak toplumunun yanında olduklarını vurguladı.

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