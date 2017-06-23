Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her fırsatta hakkı ve adaleti dillendirdiğimiz için bize saldırıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde katıldığı iftar programında, “Ne yazık ki stratejik ortaklarımız terör örgütleriyle ortak hareket ediyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile ilgili referandumda 97.2 oy oranıyla ilçeler arasında Türkiye birincisi olan Harran ilçesinde iftara katıldı. “Kardeşlik Sofrası”nda iftarını açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, stratejik ortaklığı bulunan ülkelerin terör örgütleri ile birlikte hareket etmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bölgemizdeki istikrarsızlıktan nemalananlar bizim her fırsatta hakkı ve adaleti dillendirmemizden rahatsız oluyorlar” diyen Erdoğan, “Ülkemize karşı yürütülen karalama kampanyalarının sebebi budur. DAEŞ terörüne karşı en büyük mücadele veren Türkiye’yi teröre destek veren ülke olarak göstermek bu oyunu bozuyor olmamızdandır. Sadece iftarıyla kalmadılar. Suriye’deki ateşi ülkemize taşımaya kalktılar. Reyhanlı olayları, DAEŞ’in intihar saldırısı, PKK’nın eylemleri, FETÖ’nün darbe girişimi hep bu planın parçalarıdır. Türkmenlere yardım götüren MİT tırlarının durdurulması da yine kirli planın paçasıdır. Türkiye’ye yönelik bu aşağılık senaryoda yer alanlar bu gün hukuk önünde hesap veriyorlar. İnşallah Suriye’de ki Irak’ta ki oynanan oyunları, bu oyunu tezgahlayanların başına geçireceğiz. Fırat Kalkanı hareketiyle ilk adımı attık. Bölgede 2 bin kilometrelik bir alanı teröristlerden temizleyerek Suriyeli kardeşlerimizin emniyet içinde yaşayacakları bölge kurduk. Bu sayede 100 bin Suriyeli kardeşimiz hasret çektikleri evlerine döndüler. Bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Bundan sonrada Suriye’ye barış ve huzur gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.