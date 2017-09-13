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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heykelimin dikilmesi beni üzdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şahsımın heykelini ve benzerlerini yapmışlar. Tabi bunu duyunca ben çok çok üzüldüm. Bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini istiyorum, ne masklar yapılmasını istiyorum' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Heykelinin dikilmesinin kendisini üzdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsımın heykelini ve benzerlerini yapmışlar. Tabi bunu duyunca ben çok çok üzüldüm. Bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini istiyorum, ne masklar yapılmasını istiyorum ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bir defa bunları kaldırttık. Bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler. Heykel değil hizmete yönelik eserleri diksinler. Bunların bizim değerlerimizle çatışan şeyler olduğunu bir defa bilmemiz lazım. Asla bu yola, hiçbir arkadaşım böyle bir yanlış yaptılar. Bundan sonra kimse de bu yola tevessüle etmesin." dedi.

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