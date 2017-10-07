Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhanet etmediği sürece görevden çekilenlerin yeniden değerlendirme yolu açıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'da AK Parti istişare kampında geçmişte AK Parti'de görev almış kişilerle ilgili yeşil ışık yaktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'da AK Parti istişare kampında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'da AK Parti istişare kampında geçmişte AK Parti'de görev almış kişilerle ilgili yeşil ışık yaktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıkla gelen elbette sandıkla gider. Ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez. İhanet etmediği sürece görevden çekilenlerin de yeniden değerlendirme yolu açıktır. İhanet etmediği sürece görevden çekilmiş olanı yeniden değerlendirme yolu açıktır. " dedi.
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