Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Parlak'ı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Necdet Budak'ı atadı.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından iki üniversiteye rektör ataması yaptı.
Buna göre, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Parlak, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak getirildi.
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