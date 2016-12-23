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Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez milli içkimiz ayran dedi salon coştu

İzmir'de Sütaş Entegre tesislerinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez milli içkimiz ayran dedi salon ayakta alkışladı.

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İzmirde yapımı tamamlanan Sütaş Entegre Tesisi'nin açılışı bugün yapıldı. Açılışa Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi, Türkiye'nin terörle mücadelesine vurgu yaptı.

Konuşmasının sonlarına doğru ayran içmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Daha önce de milli içkimiz ayran dedim üzerime çok yüklendiler. Yine tekrar ediyorum bizim milli içkimiz ayrandır' sözlerinin ardından salonda büyük coşku yaşandı, Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri ayakta alkışlandı.

Erdoğan bu sözlerinin ardından katılımcılardan izin isteyerek açtığı ayranı içti.

 

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