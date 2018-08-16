Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye'nin yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre güncel konulara değinilen görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye’nin yanında yer aldıklarını vurguladı.
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