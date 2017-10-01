Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında rozet diyaloğu

TBMM’deki yasama yılı açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gelerek, bir süre sohbet etti. Bahçeli'nin yakasındaki Türk bayrağı rozetine işaret eden Erdoğan, “Renkleri değiştirmişsiniz” dedi. Bahçeli de elbiselere göre değiştiğini söyledi. Daha sonra sohbete TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım da eşlik etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın Türk bayrağı rozetini beğenen Erdoğan, Adan'ın rozetinin fosforlu olduğunu kaydetti. Erdoğan, Adan ile rozetlerini değiştirirken, Adan “Bayrak değişimi” diyerek espri yaptı. Rozet değişiminden sonra Erdoğan, Bahçeli'ye, yeni yasama yılının hayırlı olması ve daha başarılarla dolu olmasını temenni etti.