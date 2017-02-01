Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Başbakan Yıldırım'ı kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 3 saat sürdü.
Kabulün, olağan bir görüşme niteliğinde olduğu kaydedildi.
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