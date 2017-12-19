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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı ile ilgili, 'Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı maalesef ABD'nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı ile ilgili Erdoğan, "Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız. Uluslararası toplumun Genel Kurul'da adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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