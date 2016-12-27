Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Gine'nin ekonomik anlamda yeraltı zenginlikleri ile potansiyeli mevcut. İkili ticaret hacmimizin bu potansiyele çok çok uzak olduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah ticaret hacmimizi kısa sürede 250 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu ziyaret vesilesi ile Türk müteşebbislerin Gine'de oldukları yatırım ilgisini bir kez daha müşahede ettik.

3 Mart'ta Gine'ye yaptığım ziyaret sırasında iki ülke arasında iş konseyi imzalanmış Türk Gine iş konseylerini kurmuştuk. Sayın Conde'nin gelişiyle de bir forum gerçekleştirilecektir.

Potansiyelimiz aslında çok yüksektir. Biz yatırımcılarımızı bu potansiyeli değerlendirmeye davet ediyoruz. Bu vesile ile THY'nin ilk uçuşunun 30 Ocak 2017 tarihinde olacağını sizlere bu akşam müjdelemiş olayım.

İnşallah gönül bağlarımızla ekonomik ilişkilerimiz ile bu uçuşlar ile daha da pekişecek ve gelişecektir.

Gine'yi ziyaretim sırasında ticaretten turizme enrejiden askeri işbirliğine kadar pek çok alanda 9 anlaşma imzalamıştık. Biraz önceki anlaşmalarla da Türkiye Gine arasındaki ahdi zemin büyük ölçüde sağlanacaktır.

50 Otobüs sözü vermiştik 30'u şu anda orada hizmet veriyor. 20 Otobüs de bir kaç hafta içinde tamir bakım her şeyleri yapılmak suretiyle Gine'ye gönderilecektir. Onun da müjdesini kendisine ayrıca verdim.

15 TEMMUZ SÜRECİNDE CONDE YANIMIZDA OLDU

Cumhurbaşkanı Conde'nin gönlümüzde ayrı bir yeri var. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında bizi ilk arayanlardan ve süreci takip edenlerden oldu. Sayın Cumhurbaşkanı darbe teşebbüsünün hemen ardından ülkesindeki FETÖ'ye ait kurumlara karşı harekete geçti. Gine'deki okullar Türkiye Muarif Vakfı'na devredildi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tutumunun diğer ülkelere de örnek olmasını diliyorum. Bu terör örgütünü hep birlikte inşallah tasfiye edeceğiz.

Örgütün maskelemeye çalıştığı niyetini daha iyi görmeye başladılar. Masumların kanını döken bu örgüt hiç bir zaman başarılı olmadı olamaz. İnşallah FETÖ'de tarihin çöp sepetine atılacaktır. Şu anda Sayın Conde 2017 başı itibari ile Afrika'da dönem başkanlığını da üstleniyor.