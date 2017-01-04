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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Obama görüştü

ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

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ABD Başkanı ObamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Obama, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.

 

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