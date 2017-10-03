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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ailesine taziye dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesine taziye dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesine taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani'yi ve oğlu Kubat'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talabani'ye Allah'tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dilediği kaydedildi.

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