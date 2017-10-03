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Eski kaymakam Soner Özer 'ByLock'tan gözaltında

Sinop'un Dikmen İlçesi eski Kaymakamı Soner Özer, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddiasıyla Samsun'da gözaltına alındı.

  • DHA
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Sinop'un Dikmen İlçesi Kaymakamı iken Ardahan Valiliği'ne müşavir olarak atanan, ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Soner Özer, Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen Özer, sorgulanmak üzere Samsun'a getirildi.

Soner Özer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

 

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