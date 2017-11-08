Cumhurbaşkanı Erdoğan, işadamı Elon Musk'ı Külliye'de kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe’de elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk ile biraraya gelecek. Beştepe’de saat 15.30’da yapılacak görüşmede çalışmaları başlayan yerli otomobil konusunda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Erdoğan, yerli otomobil konusunda 5 babayiğite çağrıda bulunarak, “Doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun, biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türk milletini, bu büyük hayaliyle buluştursunlar" demişti.

Elon Musk kimdir?

Peki teknoloji dünyasının son günlerde en çok konuşulan kişilerinden biri olan Elon Musk kimdir?

Elon Musk, Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi. Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı. Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu. Elon Mask, Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu . 2002 yılında online alışveriş devi eBay'e satan Elon Musk, aynı yıl SpaceX'i kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.